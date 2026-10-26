SMA Solar: Deshalb kann die Aktie wieder drehen

Die Aktie von SMA Solar ist zuletzt kräftig unter die Räder gekommen. Für die in gut zwei Wochen anstehenden Quartalszahlen muss das dennoch kein schlechtes Signal sein.

Wenn Aktien im Vorfeld von Zahlenveröffentlichungen in den Sinkflug übergehen, dann schwant Anlegern nichts Gutes. Bei SMA könnte das anders sein. Dafür sprechen gleich mehrere Argumente. Die jüngsten Abschläge dürften nämlich in engem Zusammenhang mit den von China angekündigten Exportbeschränkungen für bestimmte Solartechnologien stehen. Das könnte sogar positiv für SMA sein, da das Unternehmen im Inland fertigt und so weniger Wettbewerb fürchten müsste.

Was wirklich zählt

Andererseits jedoch arbeitet SMA im Bereich der Speicherlösungen für Solarenergie seit Mai 2026 mit dem chinesischen Anbieter Hyperstrong zusammen. Analysten stufen die chinesischen Exportbeschränkungen im Hinblick auf SMA offensichtlich als weniger relevant ein und erneuern ihre positiven Einschätzungen. Die Deutsche Bank hat das Votum für SMA auf „Buy“ belassen und dabei das Kursziel leicht auf 78 Euro (zuvor: 77 Euro) angehoben. Das Analysehaus Jefferies bleibt ebenfalls bei „Buy“ und hebt das Kursziel auf 90 Euro (zuvor: 89 Euro) an.

Technische Lebenszeichen

Technisch dürfte das Schlimmste überstanden sein. Die Aktie ist zunächst wie von uns erwartet aus dem Dreieck nach oben ausgebrochen, dann aber – möglicherweise – wegen der Nachrichten aus China kräftig zurückgekommen. Dabei wurde die Chartformation entscheidend verletzt und sogar die 200-Tage-Linie bei rund 50 Euro nach unten gerissen. Allerdings befindet sich im Bereich um 47/48 Euro eine Unterstützung, die nun sogar zum Sprungbrett für die Kurswende werden könnte.

Fazit

Die Unterstützung hat gehalten und die Aktie drehte noch oberhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends bei gut 45 Euro. Wenngleich wir damit rechnen, dass die Aktie wieder zulegen kann, ist die Trendwende noch nicht ganz geschafft. Hinzu kommt, dass die 200-Tage-Linie bei rund 48,50 Euro sich nun zu einem Widerstand gewandelt hat. Auf aktuellem Niveau liegt das Papier aber nahe am mittelfristigen Aufwärtstrend, was für Anleger mit langem Atem ein durchaus interessantes Niveau darstellen könnte. Sollte der mittelfristige Aufwärtstrend jedoch verletzt werden, droht Ungemach. Positionen sollten leicht unterhalb der Trendlinie abgesichert werden.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 26.10.26 um 11:33 Uhr.

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