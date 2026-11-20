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Die Verwerfungen an den Aktienmärkten haben auch die SMA-Aktie erfasst und unter mehrere Unterstützungen gedrückt. Hält auch die nächste Linie nicht, droht Ungemach.

Die Neunmonatszahlen 2026 von SMA Solar sind gut angekommen. Die Analysten von Jefferies sahen ihre positive Einschätzung bestätigt und erneuerten das Kaufvotum sowie das Kursziel von 90 Euro. Die weltweiten Verwerfungen an den Aktienmärkten, ausgelöst durch steigende Zinsen und die Ernüchterung bei Technologiewerten, haben die SMA-Aktie nun jedoch in eine technisch brisante Lage gebracht.

Unterstützungen gerissen

Nach dem nachhaltigen Sturz unter die 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 52 Euro verläuft, konnten auch zwei weitere wichtige Unterstützungen den Abschwung nicht abfangen. Die Unterstützung bei 47 Euro wurde nach dem Bruch zwar kurzzeitig wieder zurückerobert, doch mit dem erneuten Rückgang erhöhte sich die Abwärtsdynamik, so dass die Marke von 45 Euro ebenfalls keinen Halt mehr bot.

Gefahr eines markanten Trendbruchs

Die charttechnische Lage ist mittlerweile mehr als ernst, denn aktuell kämpft das Papier sogar um den Erhalt des mittelfristigen Aufwärtstrends. Dieser verläuft im Dreijahreschart über die Marke von 12 Euro im April 2025 sowie über gut 29 Euro im März 2026 und befindet sich aktuell bei gut 43 Euro. Wird dieser Trend nachhaltig gebrochen, dürfte es schwieriger werden, wieder alte Höhen anzusteuern.

Fazit

SMA hat zweimal die Ziele für 2026 angehoben und profitierte von EU-Beschränkungen für den Import von Wechselrichtern aus China nach Europa. Aktuell zählt dies jedoch nicht: Die Märkte sind im Verkaufsmodus und SMA gehört zu den Aktien, die selbst nach den starken Rückgängen vom Jahreshoch noch immer eine sehr positive Performance, in diesem Fall von über 20 Prozent, aufweisen. Technisch jedoch ist die Lage angespannt. Fällt das Papier unter die mittelfristige Trendlinie, ist der Weg nach unten bis 38/39 Euro frei. Dreht der Wind an der Börse und kann der Trend bestätigt werden, dürfte die SMA-Aktie aber wieder Potenzial haben.

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Erstellung am 20.11.26 um 12:50 Uhr.

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