SMA Solar: Fifty-fifty an der 50,50-Euro-Marke

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Die Aktie von SMA Solar profitiert vom positiven Jahresausblick. Technisch ist die Schlacht allerdings noch nicht geschlagen.

SMA Solar hat mit Vorlage der Neunmonatszahlen 2026 Fakten geschaffen: Der Umsatz legte leicht zu und das EBITDA drehte erwartungsgemäß kräftig ins Plus. Und weil gut oftmals nicht gut genug ist, gab es für die ewigen Zweifler noch einen obendrauf. Die Jahresziele 2026 sollen in der oberen Hälfte der Prognosespannen liegen. Daher lautet die neue Zielspanne beim Umsatz 1.675 bis 1.725 Mio. Euro (zuvor 1.625 bis 1.725 Mio. Euro) und beim EBITDA 205 bis 230 Mio. Euro (zuvor 180 bis 230 Mio. Euro).

Kann die 200-Tage-Linie abgeräumt werden?

Die Aktie nahm die Vorlage dankend auf – und stieg. Dennoch bleibt die Lage technisch angespannt. Das Papier bewegt sich momentan zwischen der Unterstützung bei 47 Euro und der 200-Tage-Linie, die bei gut 51,50 Euro verläuft. Nach dem Absturz von gut 62 Euro Mitte Oktober fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie und konnte diese seitdem nicht mehr nachhaltig überspringen.

Mittelfristiger Aufwärtstrend im Blick

Hinzu kommt, dass nun sogar der mittelfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand steht. Dieser verläuft über die Marken von knapp 16 Euro Anfang September 2025, über gut 29 Euro im März 2026 bis hin zu aktuell 48 Euro. Doch bekanntlich hat jede Medaille zwei Seiten. Positiv ausgedrückt könnte die Aufwärtstrendlinie im Zusammenspiel mit der stabilen Unterstützung nämlich zur Wendemarke werden.

Fazit

Kopf oder Zahl: Die kommenden Handelstage versprechen viel Spannung bei der SMA-Aktie. Anleger sollten daher auch auf die kurzfristige Charttechnik schauen. Im Monatschart zeigt sich bei 50,50 Euro ein Widerstand, den es zunächst zu knacken gilt. Die nächste – und maßgeblichere – Hürde liegt dann bei rund 52 Euro. Gelingt es, diese Marke zusammen mit der 200-Tage-Linie zu überspringen, könnte der Weg zunächst bis in den Bereich um 57 bis 59 Euro frei sein.

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Nach einer Wendemarke sucht auch Pyrum, allerdings nicht im Chart, sondern in der Produktion: Dort ist eine technische Lösung in Sicht, an der gleich mehrere Werkprojekte hängen. zum Artikel

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Erstellung am 12.11.26 um 11:53 Uhr.

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