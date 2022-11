SMA Solar mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Zuversichtlich für Schlussquartal

NIESTELTAL (dpa-AFX) - Die SMA Solar hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Dabei sorgten Projektverschiebungen für einen Rückgang des Umsatzes von 745 auf 724 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Von Januar bis September wurden Wechselrichter mit einer Leistung von insgesamt rund 8,7 Gigawatt verkauft. Das Konzernergebnis sank von 15,3 auf 11 Millionen Euro.

SMA habe das Umsatz- und Ergebnisniveau im dritten Quartal gegenüber dem ersten Halbjahr deutlich verbessern können, erläuterte Vorstandssprecher Jürgen Reinert. Dank des hohen Auftragsbestandes sei SMA Solar zuversichtlich, dass sich der Trend im vierten Quartal fortsetzen werde. Das Unternehmen hatte bereits Ende Oktober die Prognose erhöht./nas/jha/