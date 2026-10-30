SMA Solar: Neue Dynamik für die Aufwärtsbewegung?

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Die Aktie von SMA Solar robbt sich nach den kräftigen Abschlägen in der vergangenen Woche langsam wieder vorwärts. In knapp zwei Wochen stehen dann die Q3-Zahlen an.

Mit der Aktie von SMA Solar im Depot wird es nicht langweilig. Sah es noch Mitte Oktober so aus, als könnte das Papier wieder das Jahreshoch bei knapp 69 Euro angreifen, ging es stattdessen von rund 62 Euro zurück bis auf gut 47 Euro. Damit hat sich nicht nur das Chartbild eingetrübt, im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Zahlen für 2026 ist zudem wieder etwas Unsicherheit bei Anlegern aufgekommen.

Zahlen sollten stehen

Dabei dürfte seitens des Zahlenwerks eigentlich nichts anbrennen. Denn erst im Juli hatte das Unternehmen die Geschäftsziele für 2026 angehoben. Demnach soll nun ein Umsatz zwischen 1.625 und 1.725 Mio. Euro (zuvor: oberes Drittel von 1.475 bis 1.675 Mio. Euro) erreicht werden. Beim EBITDA liegt die neue Spanne bei 180 bis 230 Mio. Euro aus (zuvor: oberes Drittel von 50 bis 180 Mio. Euro).

Warten auf den CEO

Eine Unbekannte bleibt dennoch in der Gleichung bestehen. CEO Jürgen Reinert fällt seit Mitte September krankheitsbedingt aus und offensichtlich handelt es sich nicht um eine Erkältung. Zwar wurden die Aufgaben von Reinert bis auf weiteres auf die übrigen Vorstandsmitglieder aufgeteilt, eine Vakanz auf der Position des Vorstandschefs ist bei Investoren dennoch nicht gern gesehen.

Fazit

Der Kursabsacker Mitte Oktober könnte im Zusammenhang mit…

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