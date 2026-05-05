SMA Solar: Sind 70 Euro wieder drin?

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Die Aktie von SMA Solar setzt den dynamischen Aufwärtstrend fort. Nun hat der Förderstopp für Wechselrichter aus China das Papier zu neuen Höhen getrieben.

Die Nachricht kam bereits in der vorletzten April-Woche und entfaltete sukzessive ihre Triebkraft für den Wechselrichter-Hersteller SMA Solar: Denn die EU setzt die Förderung von Wechselrichtern aus China, Russland, Nordkorea und dem Iran für Solaranlagen in Europa aus. Da rund 80 Prozent der in Europa verbauten Wechselrichter aus China kommen, dürfte sich diese Maßnahme durchaus im Zahlenwerk 2026 von SMA auswirken.

Was passiert mit der Jahresprognose?

Am 13. Mai präsentiert SMA die Zahlen für das erste Quartal 2026. Möglicherweise konkretisiert das Unternehmen aufgrund der jüngsten Entwicklungen dann auch die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Diese ist beim Umsatz mit einer Range von 1,475 bis 1,675 Mrd. Euro und beim EBITDA von 50 bis 180 Mio. Euro noch recht weit gefasst und berücksichtigte die geopolitischen Unsicherheiten.

Starke Charttechnik

Technisch sieht das Bild unverändert gut aus. Daran ändert auch der jüngste Kursrückgang von über 61 Euro auf gut 58 Euro nichts. Um Widerstände zu identifizieren, bedarf es bereits eines Blicks auf den Dreijahreschart. Nach dem Rückgang in den Bereich um 46 bis 48 Euro gelang es, die Widerstandszone bei 51/52 Euro klar zu überspringen. Der nächste Widerstand liegt bei 60/62 Euro und ist gleichbedeutend mit dem Jahreshoch aus 2024.

Fazit

In einer dynamischen Aufwärtsbewegung sind Konsolidierungen weder selten noch ungesund. Vielmehr sind es meist Chancen zum Einstieg. Das gilt besonders dann, wenn das Umfeld stimmt. Hier stehen die Ampeln für SMA auf Grün und eine Bestätigung des Ausblicks für 2026 sollte es bei Vorlage der Q1-Zahlen mindestens sein. Die Aktie befindet sich aktuell im überkauften Bereich und hat fast folgerichtig eine Verschnaufpause eingelegt. Technisch dürfte dennoch Luft bis in den Bereich um 70/71 Euro vorhanden sein. Diese Marke zeigt sich im Fünfjahreschart.

Nah am Mehrjahreshoch notiert auch die Masterflex-Aktie. Nachdem das Unternehmen nun über einen guten Start in das neue Jahr berichten konnte und auch die Wachstumsprognose für das laufende Jahr bestätigt hat, könnte es für die Aktie weite in diese Richtung gehen: zum Artikel

Mit steigenden Erträgen ist für 2026 ebenfalls bei Matador Secondary Private Equity zu rechnen, nachdem sich die Währungseffekte, die noch 2025 die gute operative Entwicklung überdeckt haben, im laufenden Jahr nicht zu wiederholen scheinen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.408 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 02.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 06.05.26 um 10:56 Uhr.

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