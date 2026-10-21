SMA Solar: Wie sehr schmerzen die chinesischen Exportbeschränkungen?

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Die Aktie von SMA Solar stand zuletzt kräftig unter Druck. Denn die von China angekündigten Beschränkungen beim Export von bestimmten Solartechnologien belasten die Branche.

Die Solarbranche ist stark von politischen Entscheidungen abhängig – weltweit. Vor diesem Hintergrund geht es bei Papieren von Solarunternehmen mitunter recht volatil zur Sache. Zuletzt sorgten Nachrichten aus China für kräftige Bewegung bei Solaraktien. Demnach plant das Reich der Mitte, bestimmte Solartechnologien mit Exportbeschränkungen zu belegen.

Bonus oder Malus?

Dass auch die Aktie von SMA Solar zuletzt unter die Räder gekommen ist, sollte damit eigentlich nur indirekt im Zusammenhang stehen. Im Bereich der Wechselrichter fertigt SMA am Standort in Kassel selbst. Zudem ist das Unternehmen ein Profiteur davon, dass in der EU seit April und in den USA seit Juli Importbeschränkungen für chinesische Wechselrichter gelten.

Chinesischer Partner im Blick

Im Bereich der Speicherlösungen für Solarenergie arbeiten die Kasseler jedoch seit Mai 2026 mit dem chinesischen Anbieter Hyperstrong zusammen. Laut der Pressemitteilung planen die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei Energiespeicherprojekten im Bereich von Großanlagen weltweit weiter voranzutreiben. Beide Seiten bringen demnach unterschiedliche technologische Kernkompetenzen in die Partnerschaft ein.

Fazit

Bei SMA ist in diesem Jahr viel los: In einem durch regulatorische Maßnahmen deutlich verbesserten Umfeld folgte im Sommer eine Anhebung der Geschäftsziele. Nun könnten die chinesischen Exportbeschränkungen aber die Zusammenarbeit mit Hyperstrong belasten. Am 12. November legt das Unternehmen die Q3-Zahlen 2026 vor und sollte dann zu dieser Entwicklung Stellung nehmen. Technisch haben die jüngsten Kursverluste das Chartbild etwas eingetrübt. Die Aktie hat aber oberhalb der 200-Tage-Linie bei rund 50,60 Euro wieder gedreht.

Nicht nur bei SMA Solar könnten die Q3-Zahlen die Richtung vorgeben, auch bei LAIQON steht der nächste Test bevor: zum Artikel

Neben der Solarbranche erlebt auch die dezentrale Energieerzeugung einen kräftigen Schub, von dem vor allem 2G Energy profitiert. Die jüngste Kurskorrektur steht dabei in auffälligem Kontrast zu dem, was der CFO zuletzt vorgerechnet hat: zum Artikel

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Erstellung am 21.10.26 um 9:41 Uhr.

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