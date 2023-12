SMA will Produktion in den USA wieder aufbauen - Standortsuche läuft

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar plant seine Rückkehr in die USA. Der neue Produktionsstandort solle über eine jährliche Fertigungskapazität von 3,5 Gigawatt pro Jahr verfügen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Niestetal bei Kassel mit. Eine Erweiterung werde angestrebt. Wo genau er entstehen soll, steht bisher nicht fest. SMA befinde sich in Gesprächen mit mehreren Bundesstaaten und potenziellen Partnern, hieß es weiter. Eine Entscheidung wird in den ersten sechs Monaten des neuen Jahres erwartet. Die Produktion soll dann 2025 beginnen. In den ersten drei Jahren will SMA 200 Arbeitsplätze schaffen.

Bereits im Spätsommer hatte das Unternehmen entsprechende Medienberichte bestätigt, dass das Management eine Rückkehr in die Vereinigten Staaten prüft, nachdem SMA sich vor über fünf Jahren von dort zurückgezogen hatte./lew/ngu/men