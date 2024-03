SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf SMA Solar-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 57,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 57,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 57,40 EUR. Bei 56,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.334 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 112,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Mit einem Zuwachs von 96,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2024 Kursverluste bis auf 45,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 21,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558,46 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 252,26 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,26 EUR je SMA Solar-Aktie.

