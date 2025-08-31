DAX23.995 +0,4%ESt505.361 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,17 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Aktie im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit roter Tendenz

01.09.25 16:10 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 22,38 EUR abwärts.

Aktien
SMA Solar AG
22,68 EUR -0,02 EUR -0,09%
Um 15:53 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 22,38 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 22,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.572 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 10,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 104,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 18,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 07.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 0,108 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

