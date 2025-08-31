DAX23.995 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Aktie im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Vormittag vor

01.09.25 09:24 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,68 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SMA Solar legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 22,74 EUR. Mit einem Wert von 22,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 682 Aktien.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 51,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,67 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 07.08.2025. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 357,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 0,108 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

