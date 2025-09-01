SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag massiv unter Druck

Kurs der SMA Solar

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 20,5 Prozent auf 17,88 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 20,5 Prozent auf 17,88 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 17,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.316 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Mit einem Zuwachs von 39,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 38,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,67 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 0,108 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

