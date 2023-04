SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag leichter

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 97,45 EUR. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 96,00 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 98,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.711 SMA Solar-Aktien.

Am 03.04.2023 markierte das Papier bei 100,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 3,23 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 35,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 178,43 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 72,50 EUR.

Am 10.11.2022 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 252,26 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,67 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte SMA Solar am 11.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

