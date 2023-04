SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 97,10 EUR. Bei 96,00 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.568 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 99,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 2,61 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 35,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 177,43 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,50 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 252,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,67 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. SMA Solar dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2022 aus.

