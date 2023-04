SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag tiefer

Um 11:48 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,75 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 96,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.741 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 1,94 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 35,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 182,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,50 EUR für die SMA Solar-Aktie.

Am 10.11.2022 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 252,26 EUR im Vergleich zu 256,67 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte SMA Solar am 11.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der SMA Solar-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Prognose erneut angehoben: SMA Solar wird noch optimistischer für 2023 - SMA Solar-Aktie hebt ab

Stifel: ProSiebenSat.1 könnte ab Mai im MDAX durch HOCHTIEF ersetzt werden

SMA Solar-Aktie springt an: Optimistischer Blick auf 2023 dank verbesserter Liefersituation

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar AG

Bildquellen: SMA Solar