Aktienkurs aktuell

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittwochnachmittag fester

03.09.25 16:10 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 16,15 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 16,15 EUR. Bei 16,41 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 247.745 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 24,88 EUR markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 54,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,220 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

