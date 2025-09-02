SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 16,32 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 16,32 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 33.095 Stück.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,67 EUR angegeben.

SMA Solar veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -0,220 EUR ausweisen wird.

