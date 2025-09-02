SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Mittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 16,09 EUR.
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 16,09 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 16,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,99 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163.947 Stück gehandelt.
Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 54,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.
Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,220 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
