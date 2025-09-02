SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 16,80 EUR zu.

Das Papier von SMA Solar legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 16,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 16,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.846 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 32,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 34,88 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,577 EUR je SMA Solar-Aktie.

