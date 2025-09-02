SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Donnerstagmittag an
Die Aktie von SMA Solar zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,4 Prozent auf 17,48 EUR.
Um 11:48 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 17,48 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 17,59 EUR. Bei 16,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 170.999 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 29,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,577 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
