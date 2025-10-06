DAX24.383 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,75 +2,2%Gold3.939 +1,3%
Notierung im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag mit Abschlägen

06.10.25 12:05 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 22,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,90 EUR -0,58 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 22,88 EUR. Bei 22,80 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 23,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.597 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. 8,74 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 357,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SMA Solar AG

