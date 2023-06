SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag billiger

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 84,65 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 83,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,90 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 134.548 Aktien.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 125,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 110,00 EUR.

SMA Solar veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 367,18 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 220,56 EUR umgesetzt.

Die SMA Solar-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von SMA Solar.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,66 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Mai 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der SMA Solar-Aktie angepasst

SMA-Solar-Aktie trotzdem auf Verkaufszetteln: SMA Solar startet dank hoher Nachfrage stark ins Jahr

Ausblick: SMA Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar AG

Bildquellen: SMA Solar