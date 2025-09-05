DAX23.750 +0,7%ESt505.344 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,72 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Kursentwicklung

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Vormittag

08.09.25 09:25 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 19,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
19,69 EUR 0,97 EUR 5,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,9 Prozent auf 19,67 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,82 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,96 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 14.362 Aktien.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,49 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,577 EUR je SMA Solar-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
