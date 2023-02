SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:22 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 82,70 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,00 EUR. Zuletzt wechselten 16.793 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,45 EUR an. Gewinne von 2,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 25,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 229,48 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50 EUR an.

Am 10.11.2022 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,71 Prozent auf 252,26 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 256,67 EUR gelegen.

SMA Solar dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar