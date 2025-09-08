SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Nachmittag nach

So bewegt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 18,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:45 Uhr 3,1 Prozent auf 18,27 EUR. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 17,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,81 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.988 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 26,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,577 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

