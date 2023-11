SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf SMA Solar-Kurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 52,45 EUR nach.

Um 09:07 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 52,45 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 51,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.297 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2023 erreicht. Gewinne von 114,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2022 auf bis zu 51,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 2,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 76,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 367,18 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,56 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von SMA Solar veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je SMA Solar-Aktie.

