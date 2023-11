SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 51,30 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 51,30 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 48,96 EUR. Bei 53,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 572.773 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 112,70 EUR markierte der Titel am 03.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 119,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2023 (48,96 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 76,00 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 367,18 EUR – ein Plus von 66,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 220,56 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte SMA Solar am 09.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je SMA Solar-Aktie.

