SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 79,85 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.805 SMA Solar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 5,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2022 bei 35,00 EUR. Abschläge von 128,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,50 EUR je SMA Solar-Aktie an.

SMA Solar gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,71 Prozent auf 252,26 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 256,67 EUR gelegen.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,807 EUR je Aktie belaufen.

