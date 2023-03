SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagvormittag südwärts

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 78,85 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 77,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.164 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,91 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 125,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,50 EUR.

SMA Solar veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 252,26 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,67 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von SMA Solar veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SMA Solar-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 0,807 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie springt an: Optimistischer Blick auf 2023 dank verbesserter Liefersituation

März: Voraussichtlich keine Änderungen im DAX - MDAX und SDAX mit Wechseln

DAX wieder auf Kurs Richtung 15.000-Punkte-Marke: Jahresanfangsrally setzt sich am Mittwoch an Frankfurter Börse fort

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar AG

Bildquellen: SMA Solar