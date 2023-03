SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von SMA Solar

Die SMA Solar-Aktie notierte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 78,80 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,90 EUR nach. Bei 78,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 58.314 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 84,70 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 125,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,50 EUR.

Am 10.11.2022 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 252,26 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,67 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte SMA Solar am 30.03.2023 vorlegen. Am 28.03.2024 wird SMA Solar schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,807 EUR je Aktie belaufen.

