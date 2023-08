SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Bärenmodus

SMA Solar im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,6 Prozent auf 75,90 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,6 Prozent auf 75,90 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.167.819 Stück gehandelt.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 112,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 48,48 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,42 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 49,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,50 EUR an.

SMA Solar ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,49 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 367,18 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 66,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 220,56 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte SMA Solar die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je SMA Solar-Aktie.

