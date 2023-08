SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Donnerstagmittag deutlich nach

Notierung im Blick

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 74,80 EUR.

Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 9,9 Prozent auf 74,80 EUR ab. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 73,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 513.590 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2023 auf bis zu 112,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (38,42 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 48,64 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,50 EUR für die SMA Solar-Aktie.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 367,18 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,56 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von SMA Solar wird am 10.08.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SMA Solar möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je SMA Solar-Aktie.

