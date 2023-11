SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag gesucht

So bewegt sich SMA Solar

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 56,35 EUR zu.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 56,35 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 56,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,00 EUR. Bisher wurden heute 46.118 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 112,70 EUR markierte der Titel am 03.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 100,00 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2023 bei 48,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 11.05.2023. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte SMA Solar einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 367,18 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,56 EUR erwirtschaftet worden waren, um 66,47 Prozent gesteigert.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von SMA Solar veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 5,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

