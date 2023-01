SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 12,4 Prozent auf 77,30 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,55 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 426.625 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 207,97 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 252,26 EUR im Vergleich zu 256,67 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte SMA Solar Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SMA Solar-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

