SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Um 15:52 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 100,60 EUR ab. Bei 98,95 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 327.579 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 111,40 EUR markierte der Titel am 11.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 9,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 65,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 92,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,71 Prozent auf 252,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 256,67 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von SMA Solar wird am 11.05.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte SMA Solar möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,34 EUR fest.

