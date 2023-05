SMA Solar Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagmittag aus SMA Solar

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 5,1 Prozent auf 103,70 EUR nach. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,95 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.691 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,40 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 6,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 35,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 92,50 EUR.

SMA Solar ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 252,26 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,67 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte SMA Solar am 11.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

