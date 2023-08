SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Freitagvormittag ausgebremst

SMA Solar im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 76,10 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 76,10 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,55 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.609 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 48,09 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,42 EUR. Abschläge von 49,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,50 EUR.

SMA Solar veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 66,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 367,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 220,56 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SMA Solar-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

