SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,42 EUR.

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 18,42 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 18,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.380 SMA Solar-Aktien.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 25,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,577 EUR je Aktie ausweisen dürften.

