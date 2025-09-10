DAX23.671 +0,2%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,87 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag tiefer

11.09.25 12:05 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
18,24 EUR -0,17 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 18,42 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 18,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.380 SMA Solar-Aktien.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 25,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,577 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen