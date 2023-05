SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Minus

Um 11:46 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 97,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 96,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.976 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 37,46 EUR. Mit Abgaben von 61,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 92,50 EUR aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 367,18 EUR – ein Plus von 66,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 220,56 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von SMA Solar rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

