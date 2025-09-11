SMA Solar Aktie News: Anleger greifen bei SMA Solar am Freitagvormittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 18,32 EUR zu.

Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 18,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 18,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.095 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 35,81 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,662 EUR einfahren.

