SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Mittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 18,08 EUR nach.
Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,08 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,68 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.289 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,88 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 39,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,662 EUR je SMA Solar-Aktie stehen.
Datum
Rating
Analyst
09.09.2025
SMA Solar Hold
Jefferies & Company Inc.
04.09.2025
SMA Solar Hold
Jefferies & Company Inc.
03.09.2025
SMA Solar Hold
Deutsche Bank AG
02.09.2025
SMA Solar Verkaufen
DZ BANK
02.09.2025
SMA Solar Underperform
Jefferies & Company Inc.
