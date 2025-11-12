DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.339 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,73 -3,7%Gold4.199 +1,7%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

12.11.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 30,92 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 30,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 31,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,78 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.330 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 31,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,58 Prozent. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 182,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

