SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 30,18 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 30,18 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 30,18 EUR zu. Bei 29,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.779 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 0,53 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Mit Abgaben von 63,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die SMA Solar-Aktie.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,470 EUR je Aktie aus.

