Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag höher

12.11.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Das Papier von SMA Solar legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 30,54 EUR. Bei 30,86 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.635 SMA Solar-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 30,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit Abgaben von 64,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 07.08.2025. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

