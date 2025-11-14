SMA Solar Aktie News: SMA Solar reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 29,94 EUR zu.

Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 29,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 30,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.247 SMA Solar-Aktien.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 63,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 357,15 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umsetzen können.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,388 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

