SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Freitagvormittag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,40 EUR abwärts.

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 28,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 28,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.859 SMA Solar-Aktien.

Bei 31,12 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 159,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die SMA Solar-Aktie.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,388 EUR je SMA Solar-Aktie.

