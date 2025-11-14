DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
Blick auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittag gestärkt

14.11.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 29,38 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
29,50 EUR 1,04 EUR 3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 29,38 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 30,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,10 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 74.911 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 31,12 EUR. Gewinne von 5,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 62,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,388 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar

mehr Analysen