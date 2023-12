SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,2 Prozent auf 56,65 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,2 Prozent auf 56,65 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 58,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 227.943 Stück.

Bei 112,70 EUR markierte der Titel am 03.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,96 EUR am 09.11.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 15,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,33 EUR.

SMA Solar gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 252,26 EUR in den Büchern gestanden.

SMA Solar dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 6,35 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich

XETRA-Handel TecDAX notiert letztendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben