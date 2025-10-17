DAX23.880 -1,6%Est505.615 -0,7%MSCI World4.270 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.440 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke
Notierung im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag in Rot

17.10.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 23,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,92 EUR -0,70 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 23,40 EUR ab. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 23,08 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,52 EUR. Zuletzt wechselten 64.110 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Gewinne von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 53,25 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,865 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
