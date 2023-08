SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 73,40 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 73,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 73,40 EUR. Bei 72,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.284 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 112,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 34,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,66 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 86,00 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 367,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 220,56 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SMA Solar möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,86 EUR je SMA Solar-Aktie.

